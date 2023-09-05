"Сподівався, що Луческу вже покинув Динамо": захисник Азовсталі – про мрії в російському полоні

Фанат київського клубу розчарований, що Мірча Михайлович досі очолює "біло-синіх". Він вважає, що румун має піти, а брати Суркіси – продати Динамо.

Представник фанатського угрупування "Солянка" Володимир Несмачний з перших днів війни боронить Україну від окупантів. Вболівальник Динамо брав участь в обороні "Азовсталі" та Маріуполя.

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Зрештою Володимир потрапив у полон до росіян, де провів трохи більше року. Після звільнення хлопець зізнався, що під час неволі думав про Динамо та мріяв про зміну тренера.

Перебуваючи в полоні, я дуже сподівався, що Луческу вже покинув клуб. Я пам’ятаю, при коронавірусі в нього були якісь проблеми зі здоров’ям. Я йому не бажаю зла, щоб він помер чи ще щось. Але я бажаю, щоб він швидше покинув клуб. Після четвертого місця думав, коли вже з’їб*ться Луческу. Скільки можна ганьбити наш клуб? Та і загалом, може Суркіси все-таки задумаються про продаж клубу?,

– розповів Несмачний.

Нагадаємо, що Мірча Луческу очолив Динамо у 2020 році, що було сприйнято із обуренням серед фанатів киян. Румуну не пробачили довгої роботи в Шахтарі та неприємних висловлювань на адресу "біло-синіх".

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Протягом трьох сезонів румун встиг стати чемпіоном України, а також здобути Кубок та Суперкубок і двічі зіграти в групі Ліги чемпіонів. Але минула кампанія вийшла провальною для Динамо, кияни посіли лише четверту сходинку в УПЛ.

Цей сезон почався для киян теж невдало. Команда вже встигла програти Чорноморцю в чемпіонаті, а у єврокубках вперше за 17 років не пробилась у групову стадію якогось турніру.