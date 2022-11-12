Мурахи по шкірі: гравець збірної України з Херсону розповів про життя батьків в окупації

Олександр Караваєв неймовірно зрадів звільненню його рідного міста. Він розповів, як його родичі жили останні 8 місяців та чекали на прихід ЗСУ.

11 листопада українська армія звільнила місто-герой Херсон від російських фашистів. Обласний пункт був окупований агресором більше восьми місяців.

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Одним з найвідоміших уродженців Херсона у світі спорту є вінгер Динамо Олександр Караваєв. Футболіст постійно підтримував ЗСУ, які поступово звільняли його рідний регіон від загарбників.

Ба більше, у Олександра в Херсоні залишились родичі, в тому числі і батьки. Після деокупації міста Караваєв поділився своїми почуттями та повідав, як його рідним жилось в окупації.

"У мене мурахи по шкірі. Весь цей час там були рідні вдома. Звісно, я їм пропонував виїхати в будь-яке місто України. Коли ситуація стала гірше, був варіант виїхати через Крим на Грузію. Але батьки принципово не хотіли їхати через Росію, тому вирішили залишитись. Як міг, так і допомагав їм. Добре, що там можна було розплачуватись банківськими картками, не було проблем з водою чи їжею.

Коли пропадав зв'язок, всі думки були тільки про це. Знаємо приклади Маріуполя, Бучі та Харківщини, де були рашисти та робили ці звірства. Але сподівався на краще. Батько в кожному повідомленні казав, що віримо у ЗСУ. Розумієш, що вони в окупації та їм тяжко. З ними була жінка брата, яка народила другу дитину в окупації в квітні. Вони допомагали, бо брат моряк. У лютому він був закордоном і так там і залишається, заробляючи гроші.

Багато людей виїхали. В Херсоні населення від 300 до 350 тисяч. Думаю, з них десь 200-250 тисяч виїхали, маленький відсоток там залишився. Але навіть вони за Україну. Зараз коли прийшли наші, всі повиходили з українськими прапорами і показали, що хочуть в Україну. Коли там були псевдореферендуми, ніхто цього не хотів. Знаю і вірю, що добро перемагає зло і все буде Україна,

– розповів Караваєв.

Нагадаємо, що Олександр є вихованцем Шахтаря, але не зіграв за донеччан жодного матчу. Вінгер пограв за Севастополь, Фенербахче та Зорю, поки у 2019 році не перейшов в Динамо.

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З киянами вінгер виграв чемпіонство у 2021-му та здобув по два Кубка і Суперкубка країни. Також футболіст награв 46 матчів за збірну України, забивши два голи.

Раныше про деокупацію Херсона висловився легкоатлет Андрій Проценко. Спортсмен подякував ЗСУ за роботу та нагадав про ціну цієї перемоги.