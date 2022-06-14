"Зґвалтування, вбивства росіян шокували весь світ": Шевченко побував у рідному районі в Києві

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує допомагати Україні та розповідає світові про злочини російської армії. Легендарний футболіст відвідав свій рідний район у Києві, який також постраждав від окупантів.

Шевченко на власні очі побачив наслідки "руского міру"

Шевченко під час візиту до Києва побував на Оболоні – його рідному районі. Від російської ракети постраждав шкільний стадіон, де він грав, а також сусідні будинки.

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Екснаставник "синьо-жовтих" розповів, які почуття викликає його побачене, а також назвав геноцидом дії російської армії.

Що я відчув, коли побачив жахи війни в Україні? Спустошення. Як і в перші дні війни від початку – це було спустошення, незрозуміла ситуація, незрозуміло, як це могло статися. Зараз ми всі чудово розуміємо. Жорстокість російської армії, яку вони проявили в Ірпені, Бучі – це геноцид українського народу,

– наголосив Шевченко.

Легендарний футболіст розповів про своїх рідних, які з перших днів повномасштабної війни були в Києві.

"Бачив багато знімків зруйнованих будинків. Але наживо я цього не бачив, сьогодні я приїхав сюди вперше. Першою мені зателефонувала моя мама. Вона чула дуже сильний удар біля того місця, де вона мешкає. Було пошкоджено радіостанцію. Я намагався постійно спілкуватися. Це було важко", – зазначив екстренер збірної.

За словами Шевченка, його найбільше шокували новини про звільнення Київщини.

Чи була новина, яка накрила мене? Дуже багато. Але мене все більше накрив після того, як звільнили Бучу, Гостомель і почали виходити факти тих звірячих дій російської армії. Зґвалтування, вбивства – це, звичайно, просто шокувало весь світ,

– додав ексгравець.

Допомога Шевченка для України