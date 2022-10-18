Футболісти Шахтаря зустрілись із переселенцями на "Арені Львів": емоційні фото

Донецький Шахтар продовжує підтримувати не лише українських військових на фронті, а й українців, які страждають від війни проти Росії. Лідери "гірників" відвідали центр переселенців у Львові.

З перших днів повномасштабного вторгнення Шахтар відкрив на "Арені Львів" центр для переселенців (Shelter Centre). Донецький клуб допомагає не лише гуманітарно, а й морально. Неодноразово у гості приїжджають футболісти Шахтаря.

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Море посмішок, яких не зіпсував окупант

Цього разу у центр завітали одні з лідерів команди Михайло Мудрик та Георгій Судаков. Гравці поспілкувались, як із дітьми, так і з дорослими.



Мудрик із уболівальником / Фото Шахтаря

Однак зустріч була дещо зіпсована Росією. Під час приїзду футболістів в Україні оголосили повітряну тривогу, тому усі були змушені за для безпеки спуститись в укриття. Але це не зменшило позитивних емоцій.



Зустріч Шахтаря з переселенцями на "Арені Львів" / Фото донецького клубу

Футболісти роздали автографи, зробили фото на пам'ять та підтримали тих, хто втратив домівку через снаряди окупантів.



Зустріч гравців Шахтаря з переселенцями / Фото донецького клубу

Уболівальники привітали хлопців із перемогою над київським Динамо 3:1. Відзначимо, що матч якраз відбувся на "Арені Львів".

Вже 19 жовтня Шахтар "вдома" прийме Колос у 8-му турі УПЛ-2022/2023. Після звитяги над киянами "гірники" продовжують йти на другому місці, поступаючись лише 2 очками лідеру чемпіонату Дніпру-1.

Футболісти Шахтаря зустрілись із переселенцями: дивіться відео