Серце три рази зупинялося: журналіст повідомив подробиці інфаркту у футболіста Зорі

Кандидат до складу збірної України Олег Данченко пережив клінічну смерть під час тренувального збору в Туреччині. Футболіста врятували австрійські лікарі, які були поруч.

Усіх футбольних вболівальників України шокувала новина з тренувального табору Зорі, яка проводить збори в Туреччині. Під час одного з тренувань у неділю, 12 лютого, у гравця команди Олега Данченка зупинилося серце.

До теми У футболіста збірної України зупинилося серце під час тренування в Туреччині

Лише щаслива випадковість врятувала життя футболісту. Поруч з тренувальним полем Зорі опинилися лікарі австрійської команди, які мали з собою дефібрилятор.

Олега відкачували 30 хвилин

У якому нині стані перебуває захисник Зорі, розповів журналіст каналу Футбол 2.0 Мирослав Небесник.

Стан Данченка лікарі стабілізували. Він у свідомості. Зараз лікарі встановлюють точний діагноз, наскільки значним був інфаркт. Від цього залежатимуть подальші кроки лікарів: чи буде потрібно хірургічне втручання, чи все обійдеться медикаментозним лікуванням,

– розповів журналіст.

За словами журналіста, партнери по команді першими помітили, що з Олегом щось відбувається, після чого він втратив свідомість.

Тренування Зорі, звичайна розминка, навіть не середина тренування. Партнери по команді помітили, що Данченко поводиться якось дивно. Його починає мотати з боку в бік, у якийсь момент він втратив свідомість. Гравці підійшли до нього перевірити пульс – його немає,

– повідомив журналіст Футболу 2.0.

У Олега Данченка стався інфаркт. Його стан вдалося стабілізувати лише через 30 хвилин.

Кололи ін'єкції, які потрібні, щоби запустити серце. Але був потрібен дефібрилятор, прямого масажу серця було недостатньо. Уся ця процедура відкачування Олега тривала близько 30 хвилин. Серце три рази зупинялося і три рази його заводили, доки не стабілізували стан,

– розповів Мирослав Небесник.

Також стало відомо, що раніше футболіст не мав проблем зі здоров'ям. Він не був порушником спортивного режиму. Як відомо, рік тому Олег втратив дружину, яка загинула внаслідок автотрощі в Одесі. Цілком можливо, що емоційні переживання відобразилися на його здоров'ї.

У нинішньому сезоні Олег Данченко зіграв за Зорю 17 матчів у всіх турнірах і відзначився одним асистом. У першому колі чемпіонату його було визнано найкращим гравцем луганської команди.