Зупиніть цю війну, – Усик звернувся до Путіна

Український боксер Олександр Усик звернувся до президента російської Федерації Володимира Путіна. спортсмен наполягає зупинити війну в Україні.

Відразу після вторгнення Росії на територію України Усик повернувся на рідну землю. Раніше боксер перебував у Великій Британії, спортсмен їздив узгоджувати деталі щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

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Всім доброго ранку. Мене звуть Усик Олександр Олександрович. Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного за братів, православних – не відпускайте своїх військових, дітей у нашу країну. Чи не воюйте з нами,

– сказав Усик.

"Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна – ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть, все має зупинитись. Наші діти, наші мами, наші люди ховаються у підвалах. Ми у своїй країні, не можемо інакше. Захищаємось. Зупиніть це. Зупиніть цю війну", – наголосив Олександр.

Відео звернення

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.