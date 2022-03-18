Зупиніть Путіна: на матчі Бундесліги юні вболівальники вибігли на поле із плакатом – відео
18 березня 2022 , 11:24Читать новость на русском
Юні вболівальники німецького клубу Айнтрахт здійснили неймовірний перформанс. Після перемоги улюбленої команди в останньому турі Бундесліги над Бохумом 2:1 вони вибігли на поле із саморобним плакатом на підтримку України.
Стюарди спочатку хотіли видворити хлопчиків, але ті, під захистом футболістів, показали своє звернення стадіону. Арена зустріла відважний вчинок оваціями, повідомляє 24 канал.
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"Зупиніть Путіна!" – саме такий надпис був у хлопців на синьо-жовтому плакаті.
Відео неймовірного вчинку юних фанатів