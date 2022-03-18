Зупиніть Путіна: на матчі Бундесліги юні вболівальники вибігли на поле із плакатом – відео

11:24

Юні вболівальники німецького клубу Айнтрахт здійснили неймовірний перформанс. Після перемоги улюбленої команди в останньому турі Бундесліги над Бохумом 2:1 вони вибігли на поле із саморобним плакатом на підтримку України.