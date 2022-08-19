Зупинилося серце під час матчу: Зоря переглядає нападника, який мало не помер на полі

Луганська Зоря переглядає ганського нападника Рафаеля Двамену. Ним свого часу цікавився донецький Шахтар, а сам гравець переніс зупинку серця під час матчу.

Зоря шукає нападника, щоб підсилити свою атаку. Одним з тих, кого переглядає тренерський штаб луганської команди, є 26-річний Рафаель Двамена. Зараз він виступає за команду Олд Бойз з п'ятого швейцарського дивізіону.

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Хоча в його кар'єрі були й значно кращі команди. Він свого часу виступав у Швейцарії за Цюрих, звідки у 2018 році за 6,2 мільйона євро перейшов до іспанського Леванте. Саме тоді він міг стати й гравцем донецького Шахтаря, але не склалося. Швейцарська команда хотіла за гравця 10 мільйонів євро.

У жовтні 2021 року Двамена пережив зупинку серця під час матчу на 20-й хвилині. Врятувало його те, що у нього спрацював імплантований дефібрилятор, який він установив ще 2020 року.

При цьому про проблеми із серцем у футболіста було відомо ще до цього. Саме через це він свого часу не перейшов в англійський Брайтон, проваливши медогляд.