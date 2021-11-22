Зубков забив команді Петряка в українському дербі в Угорщині: відео голу

У неділю, 21 листопада, в Угорщині відбулось українське протистояння. Ференцварош Олександра Зубкова приймав Фехервар Івана Петряка.

Розпочав розгром суперника

Олександр Зубков та Іван Петряк вийшли у стартових складах своїх команд. Перший відкрив рахунок у зустрічі.

Дивіться також 18-річний форвард Роми зіпсував дебют Шевченка у Дженоа: відео розкішного голу

На 10-й хвилині матчу Зубков прибрав захисника поруч із воротарським майданчиком та лівою розстріляв володіння Фехервара. Олександр розпочав розгром суперника.

Для Зубкова цей гол став першим у цьому сезоні в угорському чемпіонаті. До цього Олександр двічі забивав у Кубку країни. Загалом у сезоні-2021/2022 українець відіграв за Ференцварош в усіх турнірах 17 матчів.

На футбольному полі Зубков відіграв 87 хвилин та пішов відпочивати на лаву для запасних. А от Петряк відіграв увесь поєдинок, за 90 хвилин не відзначився результативниим діями, але заробив жовту картку.

Ференцварош розбив Фехервар на власному полі – 3:0. Відзначимо, що на 90+4 хвилині гості ще й заробили вилучення.

Після перемоги клуб 25-річного півзахисника продовжує лідирувати у чемпіонаті – 28 очок. Команда Петряка з 20 пунктами замикає четвірку лідерів.

Відеоогляд матчу (гол Зубкова з 0:02)