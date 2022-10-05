Зубков скоротив відставання від Реала, забивши красивий гол Луніну: відео удару

У середу, 5 жовтня, у мадридський Реал приймає донецький Шахтар у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Наразі господарі матчу мають мінімальну перевагу.

"Вершкові" вже встигли забити два м'ячі у ворота донецької команди. Реал вийшов вперед вже на 13-й хвилині матчу.

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Реал – Шахтар 2:1

Тоді Родріго точно пробив у кут воріт "гірників". Дещо згодом Галактикос розіграв швидку комбінацію, у підсумку якої Вінісіус точно пробив повз Трубіна.

Наприкінці другого тайму Шахтар відповів господарям. Олександр Зубков з центра штрафного злету пробив у протихід Луніну – 2:1.

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