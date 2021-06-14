Футболіст збірної України Зубков може більше не зіграти на Євро-2020: у гравця серйозна травма

Футболіст збірної України Олександр Зубков зазнав ушкодження у першому матчі на Євро-2020 проти Нідерландів. Чемпіонат Європи може завчасно завершитися для нашого футболіста.

У Зубкова серйозна травма

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Зубков точно не зіграє у наступному матчі збірної України. Вже 17 червня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Північною Македонією у Бухаресті.

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За інформацією Циганика, у Зубкова серйозна травма. На відновлення футболіста може піти 2 – 3 тижні. Відтак, Зубков може пропустити ще й матч проти Австрії.

Україна та Австрія 21 червня зустрінуться в останньому матчі групи C. Циганик інформує, що участь Зубкова під питанням.

Олександр Зубков покинув поле в дебюті гри проти Нідерландів. Футболіст не зміг продовжити поєдинок. Його змінив Марлос.

Повернення Циганкова

Водночас Ігор Циганик повідомив приємні новини. Лідер Динамо Віктор Циганков, який не потрапив у заявку на матч з Нідерландами, тренується у загальній групі.

Ймовірно, що Циганков зможе зіграти проти Північної Македонії.