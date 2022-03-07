Зубков із прапором України зірвав овації уболівальників Ференцвароша

Ференцроваш 6 лютого вдома переграв Кішварду у чемпіонаті Угорщини. Місцеві фанати підтримали Олександра Зубкова.

Емоційний момент

Олександр Зубков розпочав матч на лаві запасних Ференцвароша. Український півзахисник вийшов на поле на 58-й хвилині, але не встиг відзначитись результативними діями, повідомляє 24 канал.

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Після виходу українця на газон господарі вийшли уперед в рахунку та здобули вольову перемогу над Кішвардою – 2:1.

Після переможного матчу Зубков взяв український прапор та підійшов до фанатської трибуни, щоб подякувати за підтримку. Уболівальники влаштували овації футболісту та скандували прізвище Зубкова.



Олександр Зубков / Фото з інстаграму Nemzeti Sport Online



Олександр Зубков подякував фанатам / Фото з інстаграму Nemzeti Sport Online

Після зустрічі Олександр вкотре нагадав світу про війну у його країні. Угорці підтримали Зубкова.

Після звитяги Ференцварош продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Клуб українця має у своєму активі 46 очок.

Найближчий конкурент Академія Пушкаша відстає на 5 пунктів.

Відео моменту можна переглянути у сторіс Зубкова в інстаграмі за посиланням.

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