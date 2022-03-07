Зубков із прапором України зірвав овації уболівальників Ференцвароша
Ференцроваш 6 лютого вдома переграв Кішварду у чемпіонаті Угорщини. Місцеві фанати підтримали Олександра Зубкова.
Емоційний момент
Олександр Зубков розпочав матч на лаві запасних Ференцвароша. Український півзахисник вийшов на поле на 58-й хвилині, але не встиг відзначитись результативними діями, повідомляє 24 канал.
Варто побачити Мороз не стримала сліз після перемоги в UFC через війну у рідній Україні: зворушливе відео
Після виходу українця на газон господарі вийшли уперед в рахунку та здобули вольову перемогу над Кішвардою – 2:1.
Після переможного матчу Зубков взяв український прапор та підійшов до фанатської трибуни, щоб подякувати за підтримку. Уболівальники влаштували овації футболісту та скандували прізвище Зубкова.
Олександр Зубков / Фото з інстаграму Nemzeti Sport Online
Олександр Зубков подякував фанатам / Фото з інстаграму Nemzeti Sport Online
Після зустрічі Олександр вкотре нагадав світу про війну у його країні. Угорці підтримали Зубкова.Зверніть увагу! Відео моменту можна переглянути у сторіс Зубкова в інстаграмі за посиланням.
- Після звитяги Ференцварош продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Клуб українця має у своєму активі 46 очок.
- Найближчий конкурент Академія Пушкаша відстає на 5 пунктів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!