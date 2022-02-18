Зрівнявся з легендарним Бьордаленом: Йоганнес Бьо переписав декілька рекордів Зимових Ігор

Змагання з біатлону на Олімпіаді завершилися гонкою з масовим стартом у чоловіків. Норвежець Йоганес Тінгес Бьо став автором золотої нагороди.

Зрівнявся з Бьордаленом та Майє

Саме завдяки перемозі в мас-старті Бьо-молодший переписав декілька рекордів зимових Олімпіад. Йоганнес вдруге переміг в особистому старті на Іграх-2022.

До речі Дива не сталося: Підручний та Прима фінішували за межами топ-20 у мас-старті на Олімпіаді-2022

До цього норвежець тріумфував у спринтерській гонці. Загалом Бьо здобув 5 нагород у Пекіні. Таким чином норвезький біатлоніст зміг переписати одразу кілька історичних рекордів Зимових Ігор.

Лише одного разу Йоганнес не піднявся на подіум. У гонці переслідування норвезький біатлоніст посів п'яте місце.

Бьо-молодший став третім спортсменом в історії Зимових Ігор, який на одній Олімпіаді здобув чотири та більше нагород. Рекордсменом залишається американський ковзаняр Ерік Гайден, який у 1980 він став 5-разовим олімпійським чемпіоном.

Друге місце належить двом біатлоністам. Бьо став другим першим біатлоністом в історії, який здобув чотири золоті медалі за одну Олімпіаду. До нього у 2002 році це вдавалося легендарному норвежцю Уле-Ейнару Бьорндалену. Тоді найтитулованіший біатлоніст здобув усі золоті медалі у біатлоні на Іграх у Солт-Лейк-Сіті (індивідуальна гонка, спринт, гонка переслідування, чоловіча естафета).

До того ж Йоганнес Бьо повторив біатлонний рекорд француза Кантена Фійона-Майє за кількістю медалей на одній Олімпіаді. Представник Франції виборов 5 нагород у Пекіні.

Якби Фійон-Майє здобув у мас-старті ще одну нагороду, то встановив би новий рекорд. Адже жоден атлет не має понад 5 нагород на одній Олімпіаді (зимовій). В останній гонці на Іграх-2022 француз зупинився у кроці від медалі – Фійон-Майє закінчив мас-старт на четвертій позиції.

Загалом на рахунку Йоганнеса Бьо 8 олімпійських медалей. Ще три він здобув у Пхьончхані.

Що відомо про Йоганнеса Бьо