Зоя Овсій принесла Україні ще одну "бронзу" з легкої атлетики на Паралімпіаді-2024

Україна представлена у чотирьох фіналах із легкої атлетики на Паралімпійських іграх-2024, які відбуваються у вечірній програмі змагань 2 вересня. Мала Україна своє представництво у метанні диска.

За медалі у класі F53 боролась досвідчена Зоя Овсій. 30-річна уродженка Дніпра змагалась із суперницями із Індії, Мексики (двоє), Бразилії, Японії, США та "нейтральної" атлетки, пише 24 Канал.

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Ще одна медаль у легкій атлетиці

Перед фінальним стартом найкращий результат у кар'єрі Зої Овсій склав 14,37 метра. Натомість у цьому сезоні найкраща спроба українки була на 14,07 метра.

Овсій виконала 6 спроб, найкращим результатом яких став кидок на 14,17 метра. З цим показником легкоатлетка розташувалася на третій позиції і залишилася на ній до кінця змагань.

Зоя Овсій стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024.

Це третя медаль Паралімпійських ігор у кар'єрі Овсій. У 2016-му в Ріо-де-Жанейро Зоя здобула одразу дві нагороди – "срібло" у метанні диска та "бронзу" у метанні булави.