Зоря забила гарматним ударом зі штрафного у ворота російського голкіпера: відео шедевру

Луганська Зоря відкрила рахунок у матчі проти норвезького Буде/Глімт ударом зі штрафного. Відзначився Єгор Назарина.

Гол зі штрафного

На 18-й хвилині матчу Зоря отримала право на штрафний. Виконувати стандарт направився Назарина.

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Удар видався доволі потужним – м'яч пролетів повз стінку та влетів у кут воріт російського голкіпера Хайкіна.

Відео голу Назарини



Цей мат не має для Зорі жодного турнірного значення. Команда фінішує лише третьою в групі та закінчить виступи в єврокубках.