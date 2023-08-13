Зоря здобула першу перемогу в сезоні та продовжила круте піке Ворскли: відеоогляд матчу

Луганці змогли вперше взяти очки за керівництва Лалатовича. Голами відзначились легіонери Герреро та Жордан, що дозволило "біло-чорним" залишити зону вильоту.

Ворскла – Зоря 1:2

Голи: Феліпе, 66 – Герреро, 4, Жордан, 78.

В УПЛ продовжується третій тур сезону 2023-2024. У першому матчі неділі зійшлись між собою головні розчарування старту чемпіонату – Ворскла приймала Зорю, пише 24 канал.

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Полтавці розгромно програли єдиний матч в УПЛ Руху, а також встигли вилетіти у Лізі конференцій від грузинської Діли. Луганці ж зазнали двох невдач в чемпіонаті – від того ж Руху та Кривбасу.

На гру в Полтаві наставник луганців Лалатович суттєво змінив склад. Місце у воротах замість Сапутіна зайняв Турбаєвський, повернувся в основу Жордан після червоної картки у першому турі, а також нарешті з'явився в основі Герреро.

Феєричне повернення Герреро

Натомість дуету нападників Русин – Алефіренко не виявилось у старті. Данило почав з лави запасних, а Назарій взагалі не потрапив у заявку. Подейкують, українець близький до трансферу за кордон.

Втім Едуардо вдало замінив своїх одноклубників та відкрив рахунок вже на 4 хвилині. Волошин запустив м'яч у карний майданчик Ворскли, Герреро на швидкості залишив не при справі Чеснакова та прошив Ісенка.

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Луганці продовжили домінувати до перерви. У свою чергу підопічні Скрипника вирівняли гру в другому таймі, а заміна тренера дозволила зрівняти рахунок.

Блискавична заміна не допомогла

На 65 хвилині у матч зайшов Феліпе Родрігес і вже за хвилину вдало прийняв на груди закидання з флангу від Бацули та точно пробив по воротах гостей. На куражі полтавці понеслись здобувати перемогу, але Зоря мала свої плани.

Луганці вдало реалізували штрафний, Жордан відгукнувся на навіс та головою пробив повз Ісенка. Цей м'яч приніс Зорі першу перемогу у сезоні, а Ворсклу залишив знову без очок.

Команда Скрипника опускається на останню сходинку, Зоря ж залишає зону вильоту. За тиждень луганцям належить битися проти непростої Олександрії, тоді як на полтавців чекає виїзд до Вереса.

Відеоогляд матчу Ворскла – Зоря: