Важлива битва за виживання в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Зоря – Верес

У понеділок, 13 травня, відбудуться чергові матчі Української Прем'єр-ліги. Завершить програму 28 туру поєдинок луганської Зорі та рівненського Вереса.

Гра відбудеться у передмісті Києва на "Арені Лівий берег". Старт матчу запланований на 18:00, пише 24 Канал.

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Турнірна ситуація перед очною грою

Луганська команда вже майже гарантувала собі збереження прописки в УПЛ. Навесні підопічні Юрія Коваля демонструють набагато кращі результати та гру, ніж у першій частині чемпіонату й наразі знаходяться у середині турнірної таблиці, маючи відрив від зони перехідних матчів у 5 очок.

Для колективу ж Олега Шандрука все виглядає набагато складніше. На рівненську команду очікує без перебільшення три фінали, у яких вирішиться її доля в УПЛ. Народний клуб має перевагу в 1 очко над Минаєм та Металістом 1925, які знаходяться у зоні прямого вильоту й нинішній матч у запасі. До тринадцятого місця, яке гарантує пряме збереження прописки – 6 очок.



Турнірна таблиця УПЛ-2023/2024 / Скриншот з сайту Flashscore

Дивіться відеотрансляцію матчу Зоря – Верес

Зазначимо, що перша зустріч цих команд у нинішньому сезоні завершилась результативною нічиєю 2:2.