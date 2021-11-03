Зоря – ЦСКА Софія: де дивитися матч Ліги конференцій

Луганська Зоря 4 листопада проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти софійського ЦСКА. Матч пройде з глядачами на трибунах, але вболівальники також зможуть цю зустріч переглянути онлайн.

Матч Зоря – ЦСКА Софія відбудеться 4 листопада. Стартовий свисток судді у Запоріжжі на "Славутич Арені" пролунає о 19:45.

До слова Попри червону зону: матч Зорі у Лізі конференцій відбудеться з глядачами

Зоря – ЦСКА Софія: де дивитися

У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому Ліга конференцій протягом найближчих сезонів не буде на цих каналах.

Відтепер поєдинки Ліги конференцій будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція поєдинку Зоря – ЦСКА Софія відбудеться на каналі Megogo.

Щоб переглянути гру Зоря – ЦСКА Софія потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт". Вартість підписки "Спорт" складає 199 гривень на місяць, а "Максимальної" – 299 гривень на місяць.

Перед матчем