"Гірники" відриваються від Динамо: Шахтар дотиснув Зорю, яка навіть у меншості дала бій

У четвер, 18 квітня, відбувся перенесений матч 10-го туру УПЛ-2023/2024 між Зорею та Шахтарем. "Гірники" вирвали перемогу у "мужиків".

Зоря – Шахтар 1:3

Голи: Кирюханцев, 73 – Сікан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1

Вилучення: Джордан, 57 (Зоря)

Донецький Шахтар на правах фаворита першим відкрив рахунок у матчі. На 30-й хвилині Азаров накрутив декількох опікунів та віддав на дальню стійку на Сікана, який ледь не отримав травму, але замкнув передачу, розмочивши нулі на табло 0:1, повідомляє 24 Канал.

До теми Топова битва в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Зоря – Шахтар

Данило замість святкування отримав медичну допомогу. Все через те, що під час голу влетів у штангу.

"Гірники" дотримали мінімальну перевагу до перерви, попри те, що могли неодноразово збільшувати свою різницю голів над Зорею.

На початку другого тайму Джордан грубо сфолив на Егіналду поблизу власного штрафного майданчика. За це порушення правил 24-річний бразилець побачив перед собою жовту картку, яка стала для нього вже другою у цій зустрічі. Першу заробив ще на 23-й хвилині гри.

Дві жовті картки перетворились у вилучення для Джордана, який залишив свою команду у меншості майже на увесь другий тайм.

Навіть у меншості Зорі вдалось зрівняти цифри на табло. На 73-й хвилині господарі реалізували швидку контратаку. Антюх класно віддав із власної частини поля на хід Герреро, який побачив забігання Кирюханцева. Ігор витримав паузу та пробив повз Різника, який дещо вийшов із лінії воріт, аби зменшити кут удару для суперника – 1:1.

Майже одразу "гірники" могли знову виходити уперед. Удар Судакова з-під поперечини потягнув Сапутін. Тоді Пушич вдався до ризику, випустивши другого форварда у вигляді Траоре.

Наприкінці матчу донеччани таки дотиснули суперників, які фізично підсіли через гру у меншості. На 86-й хвилині Бондаренко знову вивів команду Пушича уперед 1:2.

Вже у компенсований до матчу час Невертон збільшив різницю голів до двох на користь донеччан.

Шахтар вирвав перемогу на виїзді Зорі 1:3.

Відео усіх голів та вилучення Зорі