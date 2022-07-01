Зоря презентувала новий тренерський штаб

Луганська команда готується до наступного сезону під керівництвом наставника Патріка ван Леувена. Зоря представила новий тренерський штаб.

Новий "вожак" у луганській команді

У тренерський штаб увійшли легенди луганського клубу – Олександр Чижов, Микита Каменюка, Джаба Ліпартія. Помічником нідерландського спеціаліста буде Реймонд Аттивилд.

До теми Зоря офіційно оголосила про призначення нового тренера, який раніше працював у Шахтарі

Воротарі працюватимуть під керівництвом Артема Коледа.



Новий тренерський штаб клубу / Фото Зорі

На презентації головний тренер команди зауважив, що стежив за виступами команди у минулому сезоні УПЛ та Ліги конференцій. 52-річний фахівець відзначив високий потенціал команди та кваліфікацію футболістів.

Нагадаємо, що 28 червня Зоря офіційно оголосила про призначення Патріка ван Леувена. Сторони уклали контракт на три роки.

30 червня луганська команда взяла курс у польську Варшаву, де готуватиметься до нового сезону. Разом із собою нідерландський тренер взяв 27 футболістів. У заявці немає Віталія Вернидуба, Дениса Фаворова та Владислава Ємеця, Дмитра Хомченовського та Артема Громова.