Зоря не встояла перед Поліссям, яке продовжує перегони за чемпіонством: відео переможного голу

У рамках 12-го туру УПЛ сезону-2023/2024 Полісся зіграло проти Зорі. Житомирський клуб мінімально обіграв суперника із Луганська.

Зоря – Полісся 0:1

Гол: Макуана, 16

Зоря та Полісся провели один із центральних матчів 12-го туру української першості. В обох колективів була особиста мотивація перемогти. Підопічним Валерія Кривенцова потрібно вибиратись із підвалин таблиці. Натомість житомирському клубу не хочеться випадати із чемпіонських перегон, повідомляє 24 Канал.

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Вже на 16-й хвилині матчу Полісся повело у рахунку. Позиційна атака житомирян закінчилась проривом Макуана, який увімкнув швидкість Усейна Болта, пролетів двох суперників та вже у падінні пробив повз Турбаєвського – 0:1.

Відео голу Макуана

Ближче до кінця першого тайму луганці зробили вимушену заміну. Вантух після боротьби невдало приземлився на газон, вдарившись плечем. Після допомоги медиків фланговий захисник був змушений достроково закінчити для себе гру.

Господарі завдали 17 ударів у бік воріт Полісся, але лише два із них були у рамку володінь Бойка. Гості із Житомира не відставали – 12 пострілів і лише один із них у ствір воріт. це якраз тоді, коли Макуана відкрив рахунок у матчі. Стовідсоткову реалізацію продемонстрував дебютант УПЛ.

Як не старались футболісти Зорі, але засмутити досвідченого Бойка їм не вдалось.

Полісся мінімально обіграло Зорю на виїзді 0:1.