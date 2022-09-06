Зоря підписала ексгравця збірної України, який запам'ятався гомофобними словами та грою в росії

Богдан Бутко знайшов новий клуб, ним став чинний лідер чемпіонату України. У свій час захисник грав за збірну на Євро-2012, але потім потрапив у кілька скандальних історій.

Попри закриття трансферного вікна українські клуби продовжують посилюватись на новий сезон. Одним з найактивніших на ринку є луганська Зоря.

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Цього літа "біло-чорні" суттєво оновили команду під нового тренера Патріка ван Леувена, який замінив Віктора Скрипника. Тепер же луганці оголосили про посилення захисту.

Новим футболістом Зорі став ексгравець Шахтаря Богдан Бутко. Правий захисник підписав з клубом контракт до кінця сезону 2022-2023.

Хто такий Богдан Бутко

Богдан є вихованцем донецького Шахтаря, однак за "гірників" так і не заграв. Донеччани постійно віддавали його по орендах. Останнім клубом Бутка був турецький Ерузумспор, який він покинув у 2021 році.

. У 2015 році Богдан Бутко відправився на сезон в амкар з пермі попри те, що росія вже вела війну проти України.

Крім того, у 31-річного захисника є досвід гри за збірну України. За національну команду Богдан відіграв 33 матчі, у тому числі був основним на домашньому Євро-2012.

До слова, рік тому Богдан потрапив у скандальну ситуацію. Гравець публічно розкритикував першого відкритого гея у футболі Джошуа Кавалло, а також допустив собі кілька гомофобних висловів.

Серед геїв є такі хлопці, які розмножуються. Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого. Як можна на це заплющувати очі? Якби зайшов у роздягальню і побачив, що в мого одноклубника на мене ерекція, то просто вийшов би або дав би йому по морді,

– казав Бутко.

Ударний старт Зорі

Нагадаємо, що Зоря вдало стартувала в новому сезоні УПЛ, здобувши три перемоги у трьох іграх проти Ворскли, Львова та Динамо. Це вивело її на поточне 1 місце в чемпіонаті України.

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Правда, з єврокубків команда ван Леувена вже вилетіла. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій луганці обіграли у першому матчі Університатю (1:0), після чого розгромно програли їй же (0:3).