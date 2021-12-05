Зоря перемогла Інгулець у нелегкому матчі та вийшла на третє місце в УПЛ: відеоогляд поєдинку

У неділю, 5 грудня, луганська Золя у матчі 17-го туру УПЛ обіграла Інгулець. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0.

Зоря – Інгулець 1:0

Гол: Фаворов, 62

У нелегкому поєдинку господарі поля обіграли Інгулець. З самого початку матчу гості активно атакували своїх опонентів.

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Хоча перший серйозний момент був саме за господарями. Артем Громов на 6-й хвилині ледь не відкрив рахунок. У першій третині матчу Інгулець неабияк здивував своїм пресингом. Гості проводили більше часу на половині свої суперників, також встигли подали 5 кутових.

На початку другого тайму футболісти Зорі почали атакувати ворота своїх суперників. А на 62-й хвилині господарі відзначилися першим забитим м'ячем. Після подачі з кутового голкіпер Інгульця успішно відбив перший удар Дениса Фаворова. Але з другої спроби футболіст Зорі все ж таки відправив м'яч у ворота суперника.

Відеоогляд матчу

Стефан мав чудову можливість зрівняти рахунок, проте м'яч пролетів над поперечиною.

В останні хвилини матчу Інгулець спробував забомбардувати ворота Зорі. Проте захисники врятували команду від ударів опонентів. А в доданий час Сергій Булеца ледь не збільшив перевагу своєї команди.

Зорі 35 очок і підняла на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Інгулець з 10 пунктами лишається на 14 позиції.

Ця перемога принесла