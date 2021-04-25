Зоря – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Зоря спробує наблизитись до другого місця у таблиці УПЛ. У неділю, 25 квітня, луганський клуб зіграє проти Олімпіка у 23 турі. Переглянути матч можна на сайті Спорт 24.
Матч між луганською Зорею та донецьким Олімпіком розпочнеться о 14:00. По телебаченню поєдинок покаже телеканал "Уніан".
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Водночас поєдинок можна переглянути на Football Hub. Трансляція розпочнеться о 13:50.
- Футболісти Зорі вийдуть на цей матч лише заради перемоги. Їх відставання від другого Шахтаря складає 7 очок. Однак луганський клуб ще не гарантував собі "бронзу" чемпіонату. Колос, Ворскла та Десна вже дихають у спину команді Віктора Скрипника.
- Олімпіку ж потрібно вибиратись з підвалин таблиці. За 4 тури до завершення сезону клуб з Донецька розташовується на передостанній 13-й позиції
- Історія протистоянь між цими командами налічує 14 матчів, у яких перевагою володіють гравці команди з Луганська – 7 перемог. У 2-х зустрічах звитягу святкували донецькі футболісти. Ще 5 поєдинків завершувались мировою.