Беззуба гра в атаці: Зоря розписала нічию з Олександрією напередодні старту в єврокубках – відео

Команда Ненада Лалатовича не змогла подолати "аграрїів" у четвертій грі сезону. Вже на наступному тижні луганці гратимуть в Лізі Європи проти кривдника Дніпра-1.

Зоря – Олександрія 0:0

В УПЛ цього вікенду проходять матчі 4 туру сезону 2023-2024. В одній із зустрічей п'ятниці зустрічались претенденти на єврокубки Зоря та Олександрія, пише 24 канал.

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Луганці не найкращим чином почали сезон, програвши у двох стартових іграх. Але ситуацію трохи виправили після перемоги над Ворсклою. Натомість Олександрія навпаки почала з двох перемог, після чого поступилась Шахтарю.

У складі Зорі знову не опинилось головного бомбардира минулого сезону Назарія Русина, тренер розповідав про травму форварда. Так само з перших хвилин у воротах грав Турбаєвський, а не Сапутін.

Гра видалась досить динамічною, але гостроти з боку обох команд було небагато. Команди нанесли по 8 ударів, але лише один із них був у ствір. Тож фінальний свисток зафіксував закономірну нульову нічию.

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Це дозволяє Олександрії піднятися на 4 сходинку, але одразу три команди можуть її обійти за підсумками туру. За тиждень підопічні Ротаня поміряються силами із Поліссям, тоді як на Зорю чекає виїзд до Миная. Перед цим луганці зіграють в Лізі Європи проти Славії.

Відеоогляд матчу Зоря – Олександрія: