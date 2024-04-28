Безгольова нічия у Києві: Зоря та Оболонь не змогли виявити сильнішого

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграли внічию з рахунком 0:0. Обидві команди, що ведуть боротьбу за збереження прописки в УПЛ, набрали по одному заліковому балу в турнірну таблицю.

Зоря – Оболонь – 0:0

У межах 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між луганською Зорею та київською Оболонню. Поєдинок проходив у Києві на стадіоні "Лівий берег", пише 24 Канал.

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Оболонь та Зоря не забили один одному

На футбольному полі було багато боротьби, оскільки обидві команди потребували набраних очок у турнірну таблицю, які необхідні в боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Моменти для того, аби забити, мали обидві команди. У складі "пивоварів" у першому таймі Тарануха забив з офсайду, через що взяття воріт не було зараховано, а згодом Осман влучив у стійку.

Луганська команда відповідала небезпечними ударами від Герреро, з якими впорався Федорівський. Як наслідок, фінальний свисток зафіксував на табло незмінні 0:0.

Зоря продовжує посідати 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ, маючи в активі 27 очок. Оболонь набрала 22-й бал та йде 13-ю, в зоні перехідних ігор за збереження у класі.