Зоря несподівано попрощається із лідерами команди

Луганська Зоря не змогла втримати лідерів команди Владлена Юрченка та Дмитра Іванісеню. Футболісти відмовились продовжувати угоди.

Серйозні втрати у Зорі

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов розповів про те, що Дмитро Іванісеня і Владлен Юрченко більше не будуть виступати за команду. Футболісти розглядаються нові варіанти продовження кар'єри.

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Підтверджує його слова і заявка гравців Зорі, які вирушать на тренувальні збори у Туреччину. Натомість бронзовий призер УПЛ поповнить свій склад вінгером Крістіаном.

Луганська команда намагалась домовитись із Юрченком та Іванісеньою щодо нових контрактів. Але футболісти прийняли рішення про те, що їхня кар'єра у Зорі завершена і вони продовжать виступати за інші клуби.

Виступи футболістів

Юрченко виступав за Зорю із середини липня 2019 року. Футболіст перетворився у одного з лідерів команди. У сезоні-2020/2021 хавбек відіграв 33 матчів в усіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав таку ж кількість асистів. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2021 року.

Іванісеня перейшов із тбіліського Динамо у Зорю також у середині липня 2019 року. У минулому сезоні зіграв за луганчан 31 поєдинок, у яких відзначився 7 результативними пострілами та ще тричі асистував партнерам по команді. Його угода також спливає в останній день червня 2021 року.

Гендиректор заявив, що у документах трансферу Крістіана вже поставлені підписи. Усі формальності були залагоджені. Через декілька днів футболіст повинен приєднатись до Зорі на турецьких зборах, де його офіційно представлять уболівальникам.

Список гравців, які вирушили із Зорею у Туреччину

Голкіпери: Шевченко, Мацапура, Жилкін, Сапутін

Шевченко, Мацапура, Жилкін, Сапутін Захисники: Руфаті, Жуніньо, Вернидуб, Ємець, Імереков, Фаворов, Нагнойний

Руфаті, Жуніньо, Вернидуб, Ємець, Імереков, Фаворов, Нагнойний Півзахисники: Цвек, Кочергін, Хомченовський, Хлань, Янаков, Алібеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь

Цвек, Кочергін, Хомченовський, Хлань, Янаков, Алібеков, Булеца, Громов, Казаков, Назарина, Гринь Нападники: Луньов, Шахаб, Кабаєв, Гладкий, Алефіренко, Аллах'яр

З ким зіграє Зоря

27 червня – Пролетер (Сербія) і Ботев (Болгарія)

1 липня – Металоглобус (Румунія)

8 липня – Пролетер (Сербія)

13 липня – Аланьяспор (Туреччина)

Луганський клуб пробуде у Туреччині на зборах до 14 липня. Команда запланувала 5 контрольних спарингів. Усі вони будуть транслюватися на клубному ютуб-каналі.