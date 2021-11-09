Зоря не зможе зберегти забивного нападника: ним цікавиться Шахтар

Аллах'яр Сайядманеш став справжнім лідером луганської Зорі. Але зберегти забивного форвард український клуб не зможе.

Фінанси не дозволять зберегти лідера

Луганська Зоря правильно попрацювала на трансферному рингу, орендувавши у турецького Фенербахче нападника Аллах'яра Сайядманеша. Однак викупити 20-річного футболіста клуб УПЛ не зможе.

Дивіться також Уболівальники Барселони на презентації Хаві скандували образи у сторону ПСЖ: відео

В орендній угоді форварда є опція викупу за 3,5 мільйони євро. Але такої суми немає у луганського клубу. Тому вже після завершення оренди Аллах'яр повернеться у розташування турецької команди.

Але й там він може не затриматись. Провідний клуб чемпіонату Бельгії Андерлехт активно цікавиться іранським футболістом. Фенербахче не проти продати нападника та виручити за його трансфер чималу суму. Сайядманеш проводить вдалий відрізок кар'єри у складі Зорі, регулярно забиває та підвищує свою ринкову ціну.

Інтерес до футболіста проявляють ПСВ, Торіно та Шахтар.

В останньому поєдинку УПЛ проти Вереса відзначився результативною передачею.

Кар'єра Аллах'яра у Зорі