Зоря – Минай: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Луганці та закарпатці йдуть в нижній частині турнірної таблиці та намагаються уникнути вильоту. Втім успішний старт у 2024 році дає вболівальникам обох команд надію.

У четвер, 7 березня, в чемпіонаті України 2023-2024 стартує 20 тур. У першій грі матчдея луганська Зоря прийме аутсайдера УПЛ Минай, пише 24 канал. Початок – о 15:30 за київським часом.

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Зоря та Минай оживились

Обидві команди провалили осінню частину сезону, опинившись у зоні вильоту та перехідних матчів. Минай же взагалі не здобув жодної перемоги в першому колі та впевнено замикав таблицю.

А ось після зимової перерви обидва клуби поки непогано себе зарекомендували, набравши по 4 очки у двох матчах. Минай вперше переміг в УПЛ, здолавши Металіст 1925. Луганці мінімально виграли у Ворскли та вибрались із зони перехідних матчів.

Наразі команда Юрія Коваля йде на 12 місці, тоді як Минай продовжує йти останнім. Проте у команди Бартуловича з'явилась надія на спасіння, адже до 14 місця, яке дає право зіграти у стикових іграх, відстань лише п'ять балів.

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Зоря – Минай онлайн-трансляція