Зоря легко переграла Минай: клуб із Закарпаття продовжує пасти задніх в УПЛ – відео голів

У четвер, 7 березня, матч між Зорею та Минаєм відкрив програму 20-го туру УПЛ сезону-2023/2024. Луганський клуб здобув впевнену перемогу.

Зоря – Минай 2:0

Гол: Антюх, 18, Бугай, 73

Перший небезпечний момент у матчі створили господарі поля. Чурко обігрався у стінку із Герреро, після чого той увійшов у штрафний майданчик Минаю та пробив у ближній кут – Кемкін зіграв надійно. Зоря вже на 11-й хвилині могла відкривати рахунок у поєдинку, передає 24 Канал.

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Через сім хвилин знову Зоря влаштувала штурм воріт закарпатського клубу. Цього разу вже результативно. Антюх розмочив нулі на табло після передачі від Чурка. Луганський клуб повів у матчі – 1:0.

Майже одразу господарі могли подвоювати свою перевагу. Герреро на відмінно відгукнувся на закидання за спин захисників "лисиць", але на його передачу не встиг Кірюханцев.

Наприкінці першого тайму Герреро відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі від Антюха. Однак удар нападника не був зарахований через офсайд у панамського футболіста.

На перерву команди пішли за мінімальною переваги на табло Зорі 1:0.

Повна перевага "мужиків"

Друга частина зустрічі теж розпочалась із гострої атаки господарів. Яцик після удару головою влучив у поперечину.

Вже у наступній атаці гострота була біля воріт Сапутіна. Ременяк класно пробив із дальньої відстані, але із ударом впорався голкіпер, який перевів м'яч на кутовий.

На старті другого тайму гості ледь не залишились у меншості. Семотюк зірвав атаку Зорі, збивши Антюха. Головний арбітр матчу одразу потягнувся за червоною карткою. Однак через декілька секунд суддя пішов переглядати відеоповтор. Завдяки ВАР Бондаренко змінив своє рішення, скасувавши вилучення та показав жовте світло футболісту "лисиць".

Знову була гострота біля воріт гостей після удару Кірюханцева.

У середині другого тайму активність Зорі втілилась у гол. Бугай відкрився під передачу Герреро та подвоїв перевагу господарів 2:0.

До фінального свистка були ще небезпечні атаки, але жодній із команд так і не вдалось більше забити. Зоря переграла вдома Минай з рахунком 2:0.

Відео голів Зорі у ворота Минаю