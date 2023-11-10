"Бракує досвіду для виступів в таких змаганнях": тренер Зорі знайшов причину поразки від Маккабі

Луганська Зоря показала непогану гру, але не змогла реалізувати цілу гору моментів біля воріт Маккабі Тель-Авів. Поєдинок групового раунду Ліги конференцій-2023/2024 закінчився впевненою перемогою гостей 1:3.

Підопічні Валерія Кривенцова тричі пропустили у першому таймі, хоча теж не відсиджувались в обороні та створили небезпечні моменти біля воріт суперника. Однак не змогли їх реалізувати. Перший тайм закінчився розгромними 0:3 на користь Маккабі.

Детальніше про гру Матч імені голкіпера Маккабі: Зоря зазнала "домашньої" поразки у Лізі конференцій – відеоогляд

Кривенцов: Навіть програючи 0:3 знайшли в себе сили, створювали моменти

У другому таймі Зоря швидко відквитала один гол, але суддя скасував його через офсайд. На 74-й хвилині м'яч вже за усіма футбольними правилами побував у володіннях ізраїльського клубу. Голом відзначився Алефіренко. На цьому Зоря не зупинилась та продовжувала тиснути на ворота суперника, але того вечора фарт впіймав голкіпер команди із Тель-Авів Москера, який тягнув усе, що летіло у рамку його володінь.

До фінального свистка луганському колективу більше не вдалось забити, як і Маккабі. У підсумку – 1:3, "домашня" поразка Зорі, яка опустила її на третє місце у групі "В". Ізраїльтяни тепер вже випереджають український клуб на 2 бали – 6 проти 4-х у команди Кривенцова.

Після поєдинку головний тренер Зорі Валерій Кривенцов прокоментував номінально "домашню" поразку своєї команди. Наставник зауважив, що уболівальники побачили цікаву та атакувальну гру від обох колективів. Матч був наповнений гольовими моментами, які краще реалізував суперник Зорі. Натомість луганці забили лише один гол.

Наставник Зорі знайшов причину поразки.

У нас дуже молодий склад, тому бракує досвіду для виступів в таких змаганнях. Але хлопці молодці, вони показали, що можуть грати сміливо та не опустили рук. Навіть програючи 0:3 знайшли в себе сили, створювали моменти. Забили мʼяч, котрий потім скасовувала система ВАР. Забили знов, були ще шанси. Команда віддала всі свої сили на поле, на які зараз спроможна,

– сказав Кривенцов.

Тренер луганського клубу запевнив, що у команді знають їх недоліки. Адже дуже багато голів команда пропускає із зони центрбеків. Хоча футболісти щодня працюють над цим аспектом, але із матчу до матчу все одно повторюють ці помилки.

Кривенцов не став конкретно називати імена футболістів, які у майбутньому могли б пограти на ще вищому рівні.

"Дуже складно казати це, тому що хлопці молоді. Багато чого залежить від їх амбіцій та характеру. Їм потрібно працювати. Але талановиті, безумовно, є в нашій команді", – відповів головний тренер "мужиків".