Від перестановки тренерів результат не змінюється: Зоря поступилася дебютанту УПЛ – відео

Луганська Зоря зазнала шостої поразки в чемпіонаті УПЛ. У поєдинку 14-го туру представник України в єврокубках не зумів впоратися з черкаським ЛНЗ.

Зоря – ЛНЗ 1:2

Голи: Алефіренко, 88 – Г. Пасіч, 7, 89

Напередодні матчу на тренерському містку Зорі відбулися зміни. Замість Валерія Кривенцова команду очолив досвідчений Юрій Коваль, пише 24 Канал.

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Проте негативний результат у матчі Ліги конференцій проти Маккабі (1:3), тривала дорога та зміна тренера не сприяли покращенню гри. Вже в дебюті зустрічі Пасіч замкнув подачу Шестакова та відкрив рахунок у зустрічі.

За дві хвилини до завершення поєдинку Алефіренко відновив паритет – 1:1. Однак "чорно-білі" не зуміли врятуватися від поразки. Через хвилину той же Пасіч поставив остаточну крапку в матчі.

Луганська Зоря продовжує знаходитися в зоні перехідних матчів. У команди Коваля 10 очок і 14 місце в таблиці. Лише два пункти віддаляють "чорно-білих" від вильоту.

Черкаський ЛНЗ піднявся на 10-ту сходинку. У команди Дулуба 16 залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Зоря – ЛНЗ