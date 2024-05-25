Чи відірветься команда з Ковалівки від "небезпечної зони": онлайн-трансляція матчу Зоря – Колос

У суботу, 25 травня, відбудуться заключні матчі 30-го туру УПЛ. В одному з них зустрінуться Зоря та Колос.

У першому колі Зоря мінімально здолала Колос. Гра відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток о 15:30, пише 24 канал.

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Шанс для Колоса не опинитись "на межі"

Наразі Зоря перебуває на 9 місці в турнірній таблиці чемпіонату України. За останні 5 матчів команда не продемонструвала стабільної гри – 3 рази вона зіграла в нічию, один програш і один раз перемогла.

Колос перебуває на 12 місці, за крок від матчів на виліт. В останніх 4 матчах команда відзначалася лише поразками. Тому команда з Ковалівки має шанс покращити становище.



Турнірна таблиця УПЛ-2023/2024 / Скриншот з сайту Flashscore

Дивіться відеотрансляцію матчу Зоря – Колос

Зазначимо, що решта матчів 30-го туру відбудуться 25 травня в один час – 15:30.