Футбольна карма в дії: Гент покарав Зорю після змарнованого супершанса – відео голу
21 вересня 2023, 23:39Читать новость на русском
Бельгійська команда таки матеріалізувала свою ігрову перевагу у забитий м'яч. Центр захисту явно проспав відкривання від Кейперса.
Зоря проводить перший матч Ліги конференцій 2023-2024. Луганці у стартовій грі протистоять головному фавориту групи бельгійському Генту, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Зоря – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Зустріч проходить під диктовку суперника, але реальних нагод у гостей було небагато. На 64 хвилині луганці втратили чудову нагоду вийти вперед, Герреро не реалізував вихід сам-на-сам.
А вже за дві хвилини Гент покарав українців за марнотратство. Захисники луганців дали Хюльсагеру прострілити з флангу і Кейперс впритул розстріляв ворота Турбаєвського.
Відео голу Кейперса: