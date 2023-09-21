Терпіння і праця: Зоря зіграла внічию з фаворитом групи в Лізі конференцій – відео голів

Луганська команда змогла вистояти під тиском лідера чемпіонату Бельгії та одразу відповіла на гол у свої ворота. Найкращим гравцем матчі з боку зорі став панамський нападник Едуардо Герреро.

Зоря – Гент 1:1

Голи: Герреро, 70 – Кейперс, 67.

Луганська Зоря продовжує свій єврокубковий шлях у сезоні 2023-2024. У стартовому матчі групи Ліги конференцій підопічні Валерія Кривенцова зійшлись із бельгійським Гентом, пише 24 канал.

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Важкий старт сезону для Зорі

"Біло-чорні" стартували ще у Лізі Європи під керівництвом Ненада Лалатовича. Втім провал на старті УПЛ та поразка від Славії у ЛЄ в першому матчі (0:2) змусили серба подати у відставку.

Вже під керівництвом тимчасового тренера Младена Бартуловича луганці ледь не здійснили камбек у другій грі проти чехів. Втім рахунок 2:1 відправив Зорю в Лігу конференцій.

Там луганцям випала не надто складна група – Гент, Маккабі Тель-Авів та Брейдаблік. Саме із фаворитом групи у номінально домашній грі і стартувала Зоря.

Зоря довго стримувала Гент

Очікувано, що бельгійці були фаворитом та володіли ініціативою переважну частину матчу. Втім Зоря не дозволяла супернику створювати багато моментів. На жаль, і у луганців не було багато моментів в атаці.

Майже вся надія була розрахована на індивідуальні якості Герреро, але гравці Гента довго закривали панамця. На 64 хвилині Едуардо таки зміг вибігти в контратаку та вийти сам-на-сам із кіпером, але пробив повз.

А вже за кілька хвилин Гент покарав Зорю за марнотратство. Хюльсагеру дали прострілити у центр майданчика луганців і там ніхто не накрив Кейперса, який розстріляв Турбаєвського.

Відео голу Кейперса:

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Швидка відповідь та терпіння

Втім "біло-чорні" не склали зброю і швидко змогли відігратись. Цього разу захисники Гента так нічого і не вдіяли із Герреро, який замкнув простріл з флангу від Кирюханцева.

Як Герреро зрівняв рахунок:

Після цього м'яча Зоря відійшла в оборону і майже не вибиралась до воріт бельгійців. Гості у свою чергу стали частіше бити по воротах Турбаєвського, але кіпер був надійним.

Зрештою луганці змогли втримати бажану нічию у грі з фаворитом квартету. У паралельній грі групи Маккабі Тель-Авів виграв у Брейдабліка, тому саме із ізраїльтянами у Зорі мають бути горлові матчі. Наступний же луганці проведуть на виїзді проти Брейдабліка.

ВІдеоогляд матчу Зоря – Гент