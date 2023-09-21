Зоря – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Луганська Зоря у четвер, 21 вересня, проведе матч в групі Ліги конференцій. Суперником українського клубу буде бельгійський Гент. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Гент дивіться на сайті 24 Каналу.

Зоря та Гент ніколи до цього не грали один проти одного. Тож їх матч 21 вересня 2023 року стане першим в історії протистояння обох команд. Проведуть цей матч команди в польському місті Люблін. А розпочнеться гра о 22:00 за київським часом.

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Зоря та Гент потрапили в одну групу Ліги конференцій, де ще двома командами в їх квартеті стали ізраїльський Маккабі (Тель-Авів) та ісландський Брейдаблік.

Переможець цієї групи вийде в 1/8 фіналу Ліги конференцій. А команда, яка посяде друге місце – в 1/16 фіналу.

Дивитися онлайн матч Зоря – Гент можна на платформі Megogo або Volia TV. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Зоря – Гент. Тут також будуть опубліковані відео голів матчу.