Зоря втратила ключового захисника перед стартом групового раунду Ліги конференцій

Зоря – один із двох українських клубів, який розпочинає свої осінні виступи у груповому раунді. Першим суперником луганської команди на цьому етапі Ліги конференцій буде бельгійський Гент.

Номінально "домашній" поєдинок підопічних Валерія Кривенцова, який готує бельгійському супернику сюрпризи, розпочнеться 21 вересня о 22:00 (за Києвом) у польському Любліні. На жаль, напередодні "мужики" зазнали кадрової втрати.

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Втрата у центрі захисту

У матчі проти Гента луганському клубу не допоможе основний центрбек Арсеній Батагов. 21-річний гравець оборони Зорі травмувався в останньому поєдинку УПЛ проти Металіста 1925, у якому Зоря несподівано програла 2:1.

Також на порталі Flashscore Батагов поза списаний у втратах команд на майбутнє протистояння.

На 55-й хвилині Батагов покинув поле через пошкодження. Замість нього вийшов 74-й номер команди Ігор Снурніцин.

Сподіваємось, що Арсеній встигне відновитись до наступного матчу у Лізі конференцій, який відбудеться вже аж 5 жовтня проти ісландського Брейдабліка. Нагадаємо, що жереб звів із Зорею в одну групу ще й Маккабі Тель-Авів.

Перед цим Зоря проведе два матчі УПЛ проти Дніпра-1 (24 вересня) та Чорноморця (30 вересня).

Відзначимо, що Батагов провів 8 матчів (два із них у кваліфікації Ліги Європи, у яких "мужики" програли празькій Славії) за луганський колектив у поточному сезоні-2023/2024, у яких оформив одну гольову передачу.

Що відомо про Арсенія Батагова