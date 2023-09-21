Зоря втратила ключового захисника перед стартом групового раунду Ліги конференцій
Джерело:Sport.ua
Зоря – один із двох українських клубів, який розпочинає свої осінні виступи у груповому раунді. Першим суперником луганської команди на цьому етапі Ліги конференцій буде бельгійський Гент.
Номінально "домашній" поєдинок підопічних Валерія Кривенцова, який готує бельгійському супернику сюрпризи, розпочнеться 21 вересня о 22:00 (за Києвом) у польському Любліні. На жаль, напередодні "мужики" зазнали кадрової втрати.
Варте уваги Андердог чи темний козир України: які шанси Зорі переграти колишній клуб Яремчука
Втрата у центрі захисту
У матчі проти Гента луганському клубу не допоможе основний центрбек Арсеній Батагов. 21-річний гравець оборони Зорі травмувався в останньому поєдинку УПЛ проти Металіста 1925, у якому Зоря несподівано програла 2:1.
Також на порталі Flashscore Батагов поза списаний у втратах команд на майбутнє протистояння.
На 55-й хвилині Батагов покинув поле через пошкодження. Замість нього вийшов 74-й номер команди Ігор Снурніцин.
Сподіваємось, що Арсеній встигне відновитись до наступного матчу у Лізі конференцій, який відбудеться вже аж 5 жовтня проти ісландського Брейдабліка. Нагадаємо, що жереб звів із Зорею в одну групу ще й Маккабі Тель-Авів.
Перед цим Зоря проведе два матчі УПЛ проти Дніпра-1 (24 вересня) та Чорноморця (30 вересня).
Відзначимо, що Батагов провів 8 матчів (два із них у кваліфікації Ліги Європи, у яких "мужики" програли празькій Славії) за луганський колектив у поточному сезоні-2023/2024, у яких оформив одну гольову передачу.
Що відомо про Арсенія Батагова
- Вихованець Академії Дніпра-1, який влітку 2019-го приєднався до першої команди дніпрян.
- У січні 2022-го був орендований дебютантом УПЛ житомирським Поліссям, за який пограв пів року.
- Не встиг футболіст повернутись у розташування Дніпра-1, як вже наступного дня підписав контракт із Зорею. Перебрався у луганський клуб на правах вільного агента.
- У футболці "мужиків" Батагов вже провів 40 матчів (один гол і два асисти).
- Батагов має за своєю спиною вже 25 поєдинків за "молодіжку" збірної України, де носить капітанську пов'язку.
- Його контракт із луганським клубом спливає вкінці червня 2025 року.