Зоря дізналася суперника в плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря в цьому сезоні Ліги Європи розпочинає виступ з плей-офф кваліфікації. Перший матч відбудеться вже 19 серпня.

В цьому сезоні через запровадження нового турніру – Ліги конференцій – відбулася зміна і у форматі Ліги Європи. Замість 48 команд, на груповій стадії зіграють лише 32. Відтак бронзовий призер УПЛ замість прямої путівки в груповий етап Ліги Європи, змушений стартувати з останнього раунду кваліфікації.

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Попри це, Зоря потрапила у перший кошик, відтак уникла зустрічі з таким командами, як турецький Фенербахче чи нідерландський Алкмаар.

Під час жеребкування в суперники Зорі випав переможець пари Рапід (Австрія) – Анортосіс (Кіпр). Перший матч відбудеться 19 серпня на виїзді. Вдома луганчани зіграють 26 серпня.

У випадку перемоги, Зоря вийде до групового етапу Ліги Європи. Якщо ж програють – потраплять до групи Ліги конференцій.