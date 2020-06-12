У суботу, 13 червня, "Зоря" прийматиме "Динамо" у 26 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Зоря – Динамо: прогноз

У 25 турі чемпіонату на луганську "Зорю" очікував непростий суперник "Колос". Перша частина зустрічі залишилась повністю за луганчанами. Вже на 13-й хвилині зустрічі перевагу вдалось втілити у позитивний результат. Кабаєв отримав м'яч на правому фланзі чужої штрафної після розкішної передачі з глибини, після чого обіграв захисника один в один, а потім пробив в дальній кут – 1:0, пише 24 канал.

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Протягом матчу команди обмінювались гольовими моментами, але ніхто не зумів їх реалізувати.

"Динамо" вдома приймало "Олександрію". Киянам вдалось розгромити суперника – 5:1. Результативні удари Миколенка, Де Пени, Русина та дубль Буяльського принесли перемогу "блакитно-білим".

Матч 26 УПЛ "Зоря" – "Динамо" відбудеться у суботу, 13 червня.

Початок матчу – о 17:00.

Зоря – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "Динамо" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,88, а на успіх "Зорі" – 4,20. Нічийний результат оцінюють в 3,50.

Букмекери вважають, що рахунок зустрічі буде мінімальним 0:1 на користь гостей поєдинку, такий рахунок вони оцінили у 6,50. На те, що кияни відзначаться у зустрічі – 1,22, а команді Віктора Скрипника вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,55.

На показник, що "Зоря" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 7,20. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 7,30.