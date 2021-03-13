Зоря втрутиться у чемпіонську гонку: прогноз на матч з Динамо в УПЛ

Луганська Зоря набрала божевільний хід, здобувши 7 поспіль перемог в українській Прем'єр-лізі. Підопічні Віктора Скрипника вже перемогли Шахтар і 14 березня у 18 турі приймуть у Запоріжжі лідера чемпіонату – київське Динамо.

Щоб втрутитися у чемпіонську гонку, Зорі слід перемагати Динамо. Тоді розрив між командами складатиме 5 очок і Зоря ще має матч у запасі. Окрім того, Зоря наступає на п'яти Шахтарю. Якщо луганці виграються свій перенесений матч, то програватимуть "гірникам" всього одне очко.

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Додає шанси Зорі і те, що Динамо та Шахтар ще повинні відіграти свій очний матч другого кола. Очевидно, що одна з команд гарантовано втратить очки. Відтак, все зараз у руках Зорі.

Зоря – Динамо: прогноз Favbet

В останні роки Зоря стала надзвичайно незручним суперником для Динамо. З 10 попередніх матчів Динамо виграло всього 5. Ще чотири поєдинки завершилися нічиєю, а в одному перемога була за Зорею.

Поєдинок 18 туру УПЛ стане ювілейним 20, яке Динамо зіграє проти Зорі на виїзді. У пасиві киян всього одна поразка.

Букмекери все ж вважають, що саме Динамо фаворит гри. Перемогу команди Мірчі Луческу у компанії Favbet оцінюють коефіцієнтом 2,29. Якщо ж Зоря зуміє приголомшити суперника та вирвати звитягу – коефіцієнт 2,98. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,60.

В останніх семи поєдинках між Зорею та Динамо голами відзначалися обидві команди. Цілком ймовірно, що 14 березня історія повториться. Коефіцієнт, що обидві команди відзначаться голами – 1,76.

Вкрай часто Динамо перемагало Зорю з різницею в один м'яч. Зважаючи, що вболівальників чекає рівний матч, долю гри може вирішити всього один гол. Коефіцієнт на перемогу Динамо в один гол – 3,90.

Мабуть, мало шансів, що Зоря зможе здобути перемогу над Динамо з різницею у два голи. Відтак, букмекери пропонують коефіцієнт 4,40, що луганці переможуть з різницею в один гол.

Поєдинок Зоря – Динамо відбудеться 14 березня у Запоріжжі. Початок гри о 17:00.