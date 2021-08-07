Зоря – Динамо: де дивитися центральний матч туру УПЛ
7 серпня 2021 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У неділю, 8 серпня, Зоря у якості господаря поля прийматиме Динамо в центральному матчі 3 туру УПЛ. Вболівальники цю зустріч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Зоря – Динамо: де дивитись
У прямому ефірі матч Зоря – Динамо буде транслюватися на телеканалі УНІАН. Початок поєдинку на "Славутич-Арені" у Запоріжжі о 19:30.
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Протистояння Зорі та Динамо можна буде переглянути на ютуб-каналі Football Fub.
Перед грою
- Команди 48 разів зустрічались на одному футбольному полі в УПЛ. Тут перевага на стороні киян – 31 перемога, лише п'ять у Зорі. Ще 2 матчів завершувались мировими.
- Востаннє клуби грали між собою у травні 2021 року. Та зустріч завершилась мінімальною звитягою київської команди 1:0.