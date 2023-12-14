Зоря познущалася з Брейдабліка в останньому матчі Ліги конференцій: відео розгромної перемоги

Поєдинок Ліги конференцій Зоря – Брейдаблік вже не мав турнірного значення для обох команд. Проте луганська команда зуміла поповнити скарбничку України в єврокубках сезону 2023/24.

Зоря – Брейдаблік 4:0

Голи: Герреро, 2, Мумінович, 11 (автогол), Мічин, 19, Горбач, 76

У четвер, 14 грудня, в польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін" відбувся матч 6-го туру Ліги конференцій Зоря – Брейдаблін. Суперники виявилися в різних "вагових" категоріях, пише 24 Канал.

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Зоря наостанок потішила результатом

Вже з перших хвилин поєдинку перевага в класі футболістів Зорі далася взнаки. На 2-й хвилині панамський форвард луганців Герреро скористався розгубленістю захисту суперника та відправив м'яч під ліву стійку.

На 11-й хвилині матчу господарі подвоїли свою перевагу. Чурко з лівого флангу зробив простріл у воротарський майданчик, де захисник Брейдабліка Мумінович у боротьбі з Горбачем зрізав шкіряного у власні ворота.

На цьому підопічні Юрія Коваля не зупинилися. Через кілька хвилин Мічин після стрімкої атаки довів рахунок до розгромного.

Після такого феєричного початку гра заспокоїлася. Лише під завісу матчу 19-річний Ігор Горбач забив свій третій гол у Лізі конференцій.

У підсумку арбітр зафіксував розгромну перемогу Зорі з рахунком 4:0.

Зоря завершила свій єврокубковий сезон на 3 місці групи В. На жаль, свої шанси поборотися за вихід до плей-оф луганці втратили у попередніх поєдинках.

Відеоогляд матчу Зоря – Брейдаблік