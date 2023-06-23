Зоря отримала технічну поразку за матч із Минаєм: за що покарали бронзового призера УПЛ

Луганська Зоря отримала вердикт по матчу останнього туру УПЛ-2022/2023. Бронзовий призер чемпіонату України отримав технічну поразку через прикру помилку.

Матч Минай – Зоря запам'ятався скандальним епізодом зі сторони луганського колективу. На 76-й хвилині Зоря випустила на поле Дмитра Мишньова замість Сергія Булеци, якого взагалі не було у передматчевій заявці гостей.

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Справедливе покарання від УПЛ

Після поєдинку Мишньова додали до протоколу, але з приміткою "не був внесений до рапорту арбітра".

КДК УАФ 22 червня жорстко, але справедливо відреагував на цей казус, який визнала Зоря. Луганському клубу було зараховано технічну поразку 3:0.

Окрім цього луганський клуб повинен сплатити штраф у розмірі 50 тисяч гривень.

Цікаво, що сам матч закінчився із ідентичним рахунком, але на користь Зорі. Дубль оформив Назарій Русин та голом відзначився Арсен Батагов. Але після вердикту УПЛ із "мужиків" було знято цих три бали.

Завдяки такому рішенню Минай підійнявся із 10-ї на 8-му позицію УПЛ, набравши 36 балів у 30-ти турах сезону-2022/2023. На місце Зорі у турнірній таблиці цей вердикт ніяк не вплинув, а лише зменшилась перевага над четвертим Динамо – із 7-ми до 4-х очок. Зоря залишилась у топ-3.

Зоря може оскаржити це рішення КДК УАФ протягом 10 днів в Апеляційному комітеті УАФ.