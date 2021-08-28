"Золотий заплив українця": Кріпак встановив світовий паралімпійський рекорд у Токіо
28 серпня 2021 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Максим Кріпак став автором чергового "золота" України на Паралімпіаді у плаванні. Українець з рекордом проплив дистанцію 100 метрів вільним стилем.
Суперники "кусають лікті"
26-річний український плавець представляв Україну у класі S10. Максим Кріпак до "срібла" у запливі на 50 метрів вільним стилем додав ще й перемогу на 100 метрах.
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Харків'янин вигриз паралімпійське "золото" у Роуена Кротерса з Австралії. Кріпак ще й встановив у запливі світовий паралімпійський рекорд.
На фініші час українця склав 50.64 секунди. Попереднє досягнення, яке належало бразильцю Андре Бразіла, було встановлене у 2010 році. Кіпак переплюнув його на 0.23 секунди.
- Для українського плавця ця перемога стала вже шостою на Паралімпійських іграх. Загалом здобув вже 10 медалей. До цього усі нагороди він назбирав у Ріо в 2016 році.