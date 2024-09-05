Я забив 54 голи, – Роналду відреагував на відсутність у списку номінантів на "Золотий м'яч"

Учора, 4 вересня, французький тижневик "France Footbal" оприлюднив список номінантів на "Золотий м'яч" 2024 року. У списку не опинилось легендарного футболіста Реала та п'ятиразового володаря цієї нагороди.

Кріштіану Роналду, капітан збірної Португалії та футболіст Аль-Насра, відреагував на те, що не потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч". Гравець підкреслив свої досягнення, яких на його думку достатньо, щоб поборотись за нагороду.

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Роналду знову не потрапив у номінацію на "Золотий м'яч"

Легендарний португалець відзначив, що не можна сказати про те, що інші футболісти такі як Мессі, Голланд, Мбаппе не заслужили потрапити у цей список, але цифри все підтверджують. Роналду зауважив, що потрібно враховувати увесь сезон.

Кріштіану пригадав неприємні часи після повернення до Манчестер Юнайтед та недвалу гру у збірній Португалії, коли багато людей думали, що це кінець кар'єрі футболіста. Зірковий нападник підкреслив, що дуже добре виступив за Аль-Наср.

Я зосередився і провів відмінний період в Аль-Наср, саме тому я забив 54 голи. Поки моя голова і тіло в порядку, і я отримую задоволення від футболу, я буду продовжувати грати. Зараз я почуваюся добре, відчуваю себе повноцінним і щасливим на полі, як у національній збірній, так і в клубі. Я роблю те, що мені найбільше подобається: забиваю голи й добре виступаю,

– сказав Роналду.

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі вперше не потрапили у список номінантів на "Золотий м'яч" від "France Football". До цього футболісти ділили звання найкращого гравця світу більше, ніж десятиліття.

До слова. Кріштіану Роналду у 38 років став найкращим бомбардиром світу у 2023 році. Неперевершений португалець забив 54 голи, обігнавши Мбаппе і Голланда.

Нагадаємо, що у номінацію на "Золотий м'яч" потрапив український нападник Артем Довбик. Також Андрій Лунін, який грає за Реал, серед 10 номінантів на нагороду найкращого голкіпера світу.