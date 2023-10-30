Золотий м'яч 2023: усі переможці трофеїв

У понеділок, 30 жовтня, в Парижі відбулася церемонія вручення нагороди "Золотий м'яч". Результати голосування дивіться на сайті 24 Каналу.

Вручення нагороди "Золотий м'яч" здійснює французьке видання France Football. Щороку воно проводить опитування журналістів з усього світу, і за результатами голосування називають найкращого гравця, якому і вручають омріяний трофей – Ballon d'Or. У 2023 році відбулася вже 67-а церемонія за рахунком.

До теми Що треба знати про церемонію Золотий М'яч-2023: перелік номінацій, всі кандидати

Все дійство відбулося в Парижі в театрі "Шатле". Загалом там вручають аж сім нагород:

Золотий М'яч (найкращий гравець року) – Ліонель Мессі

(найкращий гравець року) – Ліонель Мессі Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року) – Айтана Бонматі

(найкраща гравчиня року) – Айтана Бонматі Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року) – Джуд Беллінгем

(найкращий молодий гравець року до 21 року) – Джуд Беллінгем Трофей Яшина (найкращий воротар року) – Еміліано Мартінес

(найкращий воротар року) – Еміліано Мартінес Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року) – Ерлінг Голанд

(найкращий бомбардир року) – Ерлінг Голанд Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу) – Вінісіус Жуніор

(за вклад у соціальний розвиток футболу) – Вінісіус Жуніор Клуб року (найкраща команда року) – Манчестер Сіті (чоловіки) та Барселона (жінки)

Найбільша увага була прикута саме до "Золотого м'яча", який вручають футболісту. Ще перед оголошенням результатів у France Football називають список з 30 футболістів, які претендують на нагороду. А вже в день нагородження за декілька годин до офіційної церемонії починають називати імена гравців відповідно до їх рейтингу, починаючи з 30. Кожну годину називають на 5 футболістів. Десятку найкращих залишають вже на саму церемонію.

Однак у 2023 році інтриги в оголошенні результатів майже не було, і трофей отримав Ліонель Мессі. Для аргентинського футболіста це вже восьмий Ballon d'Or за кар'єру.

Рейтинг футболістів Золотий м'яч 2023

1. Ліонель Мессі

2. Ерлінг Голанд

3. Кіліан Мбаппе

4. Кевін Де Брюйне

5. Родрі

6. Вінісіус Жуніор

7. Хуліан Альварес

8. Віктор Осімхен

9. Бернарду Сілва

10. Лука Модрич

11. Мохамед Салах

12. Роберт Левандовський

13. Яссін Буну

14. Ілкай Гюндоган

15. Еміліано Мартінес

16. Карім Бензема

17. Хвіча Кварацхелія

18. Джуд Беллінґем

19. Гаррі Кейн

20. Лаутаро Мартінес

21. Антуан Грізманн

22. Кім Мін Дже

23. Андре Онана

24. Букайо Сака

25. Йошко Гвардіол

26. Джамал Мусіала

27. Ніколо Барелла

28. Рандал Коло Муані

28. Мартін Едегор

30. Рубен Діаш