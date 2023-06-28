Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії вийшла у фінал Золотої Євроліги

"Синьо-жовті" продовжують феєрити не тільки в чоловічому волейболі. Наші жінки вдруге здолали Чехію та завоювали право зіграти у вирішальному матчі турніру.

Чехія (Ж) – Україна (Ж) 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

Жіноча збірна України з волейболу цього року виступає у Золотій Євролізі. Команда Івана Пєткова впевнено пройшла групу з Францією та Угорщиною, пише 24 канал.

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"Синьо-жовті" здобули три перемоги у чотирьох матчах та вийшли у півфінал. Там суперницею України стала збірна Чехії, яка виграла паралельну групу із Словаччиною та Румунією.

За регламентом в 1/2 фіналу команди зустрічаються вдома та на виїзді. Минулого тижня Україна здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0. Таким чином, у другій грі нашій команді достатньо було виграти один сет.

Другий фінал в історії

Українки поступились у першому, але після цього взялись за справу. Другий сет пройшов за повного домінування "синьо-жовтих", адже Чехія заробила лише 11 пунктів.

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На цьому боротьба фактично завершилась. Якщо у другому сеті чехи пободались, то в останньому вже ледь не вивісили білий прапор, здобувши лише 16 очок.

Таким чином, Україна вдруге виходить у фінал Золотої Євроліги. У 2017-му наші волейболістки стали чемпіонами у битві з Фінляндією.

Тепер же суперником нашої команди стане Бельгія або Швеція. У першій грі цих команд скандинави виграли з рахунком 3:2.