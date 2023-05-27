Збірні України з волейболу з перемог почали сезон у Золотій Євролізі

Українські волейболісти впевнено стартували у турнірі. Чоловіки не віддали жодного сету македонцям, тоді як жінки зробили камбек проти Угорщини.

Україна (ч) – Північна Македонія (ч) 3:0 (25:21, 25:22, 25:11)

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу стартували у новому сезоні Золотої Євроліги. Обидві команди опинились в елітному дивізіоні, пише 24 канал.

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Підопічні Угіса Крастіньша потрапили у квартет до Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Переможці трьох груп вийдуть у "фінал чотирьох". Там гарантовано опиняться також хорвати як господарі фінальних матчів.

Якщо балканці виграють нашу групу, то путівку у півфінал отримає найкраща друга команда. Перший матч наші волейболісти грали проти Північної Македонії, яка з 2015 по 2017 роки тричі поспіль виходила у фінал Євроліги.

Гра у Лодзі пройшла за сценарієм українців, які підтвердили свій статус фаворита. Підопічні Крастіньша виграли всі три сети і очолили групу. В останньому сеті наша команда була більш ніж переконлива – 25:11.

Угорщина (ж) – Україна (ж) 1:3 (25:22, 25:27, 9:25, 23:25)

У паралельному поєдинку Бельгія була сильнішою за хорватів, але балканці змогли виграти один сет (3:1). У свою чергу жіноча збірна виступала у групі з Францією та Угорщиною. У цій Золотій Євролізі сформувались три групи по три команди.

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Втім тут поки невідомий господар "фіналу чотирьох". Свій стартовий поєдинок наші дівчата провели в Будапешті проти угорок. Україна також була фавориткою зустрічі, але гра почалась невдало. Перший сет був за Угорщиною – 22:25.

Господарки були близькі до успіху і у другому, але українкам вдався на фініші камбек. Як підсумок, перемога 27:25. Це успіх дав нашій збірній поштовх і вона довела гру до перемоги – 25:9 та 25:23.

Вже завтра, 28 травня, дівчата проведуть другий поєдинок проти Угорщини (також в Будапешті). Натомість чоловіча команда 31 травня протистоятиме Хорватії.