Знову мінімальна поразка: збірна України з хокею поступилася Франції

Збірна України з хокею провела другий матч на міжнародному турнірі у Польщі. Днем раніше команда Вадима Шахрайчука, яка грала без представників Донбасу та інших клубів Суперліги, поступилася Угорщині в овертаймі.

Україна – Франція 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

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Як і угорці, французи в ранзі чемпіонатів світу перебувають одним дивізіоном вище. У досить рівній грі українці знову зазнали мінімальної поразки 1:2, але вже в основний час.

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18 грудня Україна зіграє проти Польщі, нашого суперника на чемпіонаті світу-2022.

За досить рівної гри за підсумками двох періодів угорці вели у рахунку 1:0, проте на старті третьої 20-хвилинки Роман Благий зрівняв результат у більшості.

Україна мала ще шанси 5 на 3 та 5 на 4, але забити не вдалося. Зустріч перейшла до овертайму, де у рівній грі сильнішими були угорці.

Суперник оформив гол за 8 секунд до кінця овертайму.