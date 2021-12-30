Знайшов заміну Шахтарю: Марлос готується до підписання контракту з новим клубом
30 грудня 2021 , 10:01Читать новость на русском
Джерело:Globoesporte
Експівзахисник Шахтаря та збірної України Марлос близький до продовження кар'єри на батьківщині. Футболіст має пропозиції одразу від трьох бразильських клубів.
За інформацією джерела, 33-річний гравець обирає між пропозиціями бразильських Сан-Паулу, Атлетіко Паранаєнсе і Атлетіко Мінейро.
До слова Заміна Марлосу: Шахтар запропонував Аяксу 15 мільйонів євро за бразильця
Також півзахисник зацікавив клуби з Катару та ОАЕ. Марлос схиляється до варіантів на батьківщині і найближчими днями ухвалить остаточне рішення.
Кар'єра Марлоса в Україні: коротко
- Шахтар не став продовжувати контракт із Марлосом і після закінчення осінньої частини чемпіонату України надав йому статус вільного агента.
- У 2014 році Марлос поставив підпис у контракті Шахтаря, перейшовши з Металіста. З того моменту виступав виключно за "гірників" та став одним із лідерів команди.
- Марлос провів за Шахтар 287 ігор, у яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.
- Виступаючи за Шахтар прийняв важливе рішення – змінив бразильське громадянство на українське. Все заради збірної України.